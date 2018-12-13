Скворцова пожурила россиян за неправильное питание

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что россияне несбалансированно питаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на значительный прогресс по целому ряду направлений в рамках реализации стратегических документов в этой области, питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», — отметила министр.

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Она привела в пример данные Росстата за 2017 год, согласно которым, потребление овощей составило 73% от рекомендуемой нормы, при этом потребление сладкого достигло 130% от норм.

По словам главы Минздрава, несбалансированное питание приводит к ожирению.

«В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет — 36% и 52% соответственно. За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», — рассказала Скворцова.

Ранее министр здравоохранения рассказала о борьбе с ВИЧ в России.