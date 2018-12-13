В Кузбассе из шахты эвакуировали более 100 горняков

В Кемеровской области из шахты эвакуировали 118 человек из-за пожара, передает ТАСС сообщение регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в 03.49 мск в одной из шахт региона загорелся ленточный конвейер.

«В шахте находилось 118 человек, все выводятся на поверхность, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

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Также представители ведомства добавили, что на месте происшествия работают шесть отделений горноспасателей.

Источник ТАСС уточнил, что возгорание произошло на шахте «Ерунаковская-8».

Ранее сообщалось, что из шахты в Кемеровской области вывели горняков после остановки вентилятора.