В Госдуме поддержали запрет на передвижные цирки и зоопарки

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поддержал идею о запрете передвижных зоопарков и цирков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что соответствующая поправка уже подготовлена ко второму чтению законопроекта «Об ответственном обращении с животными».

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«Я считаю, что, безусловно, передвижные зоопарки, цирки типа шапито, их необходимо запрещать», — сказал Бурматов.

По его словам, позиция комитета заключается в том, что передвижные цирки и зоопарки являются концлагерем для животных.

Ранее RT со ссылкой на депутата Госдумы Олега Шеина сообщил о том, что в ближайшие дни на рассмотрение нижней палаты парламента планируется внести законопроект, регулирующий деятельность передвижных зверинцев. Как пояснил парламентарий, одной из норм законопроекта является «фактический запрет по передвижным зверинцам».