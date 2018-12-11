Сбой в движении двух веток метро привел к коллапсу в Москве

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Утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро, передает сайт kp.ru.

Поезда стояли или двигались с увеличенными интервалами на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.

В твиттере Московского метрополитена сообщается, что движение на обеих ветках введено в график.

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Однако пассажиры продолжают жаловаться на медленное движение на зеленой и фиолетовой ветке.

Ранее сообщалось, что на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой.