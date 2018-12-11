В Московском зоопарке впали в спячку сони и бурундуки

В Московском зоопарке впали в спячку сони, бурундуки и ежи сообщает агентство городских новостей «Москва».

«С наступлением холодов в зимний сон погрузились такие крупные животные, как бурый и гималайские медведи. А вот некоторые гораздо более мелкие зверьки, среди которых бурундуки, лесные сони и сони-полчки, мадагаскарские тенреки, белогрудые ежи залегли в спячку. Все они предпочитают проводить ненастную зимнюю пору, когда в природе корма недостает, в состоянии анабиоза», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

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В зоопарке отметили, что первыми в этом году уснули тушканчики. Уточняется, что лесные сони и сони-полчки зимуют в наружном вольере.

Отмечается, что сони и ежи проснутся в марте или апреле. А вот мадагаскарские тенреки могут спать еще полгода, так как для них комфортная температура воздуха — выше 25 градусов.