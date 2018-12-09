На Урале площадь украсили елкой, срубленной у соседнего магазина

Город Чебаркуль в Челябинской области украсили новогодней елкой, срубленной у соседнего магазина. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

Как отмечается, дерево установили на центральной площади города.

По данным издания, это решение вызвало протест у населения.

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«Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную елку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз окружающих. Не понимаю, зачем вообще нужна эта елка на нашей площади, тем более если нет денег в бюджете?», — заявила местная жительница Галина Шестакова.

Ранее сообщалось, что на Красной площади установили главную елку страны.