Британия выделит свыше $630 тыс. на смену имиджа Солсбери после отравления Скрипалей

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Британские власти приняли решение выделить £500 тыс. ($636,5 тыс.), чтобы восстановить репутацию Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

Согласно имеющейся информации, число туристов, посещающих Солсбери, после произошедшего снизилось на 12%. Власти намерены организовать рекламную кампанию и провести ребрендинг для «оживления города».

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Уточняется, что деньги на их проведение выделит правительственный фонд. Мероприятия запланированы на февраль-март следующего года.

Ранее СМИ подсчитали стоимость расследования инцидентов в Солсбери.