Названа вероятная причина смертельной давки в итальянском клубе

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Начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа сообщил, что причиной гибели людей в клубе возле итальянской Анконы могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения из-за начавшейся паники. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Как отмечается, выбравшийся из клуба посетитель рассказал, что один из выходов был заблокирован, однако позднее в полиции опровергли данную информацию.

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«Сразу после выхода упали два металлических парапета, и люди стали падать друг на друга», — пояснил Капоказа.

По данным издания, у входа в клуб расположена конструкция в форме моста, она пересекает нечто наподобие рва или оврага. Именно туда упали выбежавшие из заведения.

Ранее сообщалось, что после давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек. Итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.