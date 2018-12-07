Глава канонической УПЦ вернул приглашение на Объединительный собор

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Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул патриархату Константинопольскому приглашение на Объединительный собор, передает Союз православных журналистов со ссылкой на источники.

Сообщается, что блаженный Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору, причем, по имеющейся информации, таким же образом намерены поступить и другие архиереи УПЦ.

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«Такие действия иерархов Украинской Православной Церкови можно считать ответом на неоднозначные действия Фанара в адрес УПЦ и ее епископов», — пояснили в Союзе православных журналистов.

Подчеркивается, что в конверте с приглашением также было письмо константинопольского патриарха Варфоломея, в котором говорится, что в случае неявки на Объединительный собор Онуфрия будут считать раскольником.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора на Украине.