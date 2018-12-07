Глава канонической УПЦ вернул приглашение на Объединительный собор
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул патриархату Константинопольскому приглашение на Объединительный собор, передает Союз православных журналистов со ссылкой на источники.
Сообщается, что блаженный Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору, причем, по имеющейся информации, таким же образом намерены поступить и другие архиереи УПЦ.
«Такие действия иерархов Украинской Православной Церкови можно считать ответом на неоднозначные действия Фанара в адрес УПЦ и ее епископов», — пояснили в Союзе православных журналистов.
Подчеркивается, что в конверте с приглашением также было письмо константинопольского патриарха Варфоломея, в котором говорится, что в случае неявки на Объединительный собор Онуфрия будут считать раскольником.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора на Украине.