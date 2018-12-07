WP: аресты мигрантов на границе США достигли нового пика за время президентства Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/131/12074131/RTS26781-pic905-895x505-5690.jpg">

Число арестованных мигрантов, а также тех, кому отказали во въезде в США на границе с Мексикой в ноябре достигло нового максимума за период президентства Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что в этот период также был зафиксирован рост задержаний несовершеннолетних мигрантов и родителей с детьми.

Реклама

Как пишет газета, в ноябре большие группы семей мигрантов смогли пересечь Южную Аризону и долину реки Рио-Гранде в Южном Техасе.

В течение месяца таможенная и пограничная службы США задержали рекордное количество мигрантов — более 25 тыс. членов семей. Кроме этого были задержаны еще 5,2 тыс. несовершеннолетних, которые находились без сопровождения родственников.

Семейные группы — главным образом из Гватемалы — обычно пересекают границу и сдаются властям США, после чего они рассказывают о страхе возвращения домой. Это в свою очередь не позволяет властям США осуществить их немедленную депортацию.