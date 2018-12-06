NBC рассказал, какие мифы используют борцы с миграцией

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Миграция стимулирует экономику и не является источником распространения заболеваний — к такому выводу пришли авторы доклада, опубликованного в медицинском журнале Lancet. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Над докладом работала комиссия из 24 экспертов. Они два года изучали связь между ростом миграционных потоков и распространением болезней. В докладе заключается, что мигранты на самом деле приносят пользу экономики, а выступающие против миграции люди используют мифы для борьбы с ней.

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В частности, утверждения, согласно которым мигранты являются потенциальным источником распространения различных болезней, — миф, заключают авторы.

«Нет никаких доказательств того, что мигранты распространяют болезни. Это ложный аргумент, который используется, чтобы препятствовать потоку мигрантов», — сказал Пол Шпигель, руководитель из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса.

Фактически, отмечают авторы доклада, мигранты составляют значительную часть рабочей силы в сфере здравоохранения в тех странах, куда они приезжают.

«Вопреки нынешнему политическому нарративу, изображающему мигрантов как разносчиков болезней, наносящих ущерб обществу, мигранты являются неотъемлемой частью экономической стабильности США», — добавил Терри Макговерн из Колумбийского университета.

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