После инцидента с пронесшим нож в школу подростком возбуждено дело

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После инцидента в одной из школ на юго-востоке Москвы, куда подросток пронес нож и попытался причинить себе телесные повреждения возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на официальном сайте столичного главка СК России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка, к данным действиям.

Ранее сообщалось, что пришедшего в московскую школу с ножом подростка увезли на скорой помощи.