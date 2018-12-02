Макрон прибыл к Триумфальной арке после беспорядков в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали «желтые жилеты» во время протестной акции в Париже, передает Reuters.
Как отмечается, глава государства решил оценить нанесенный архитектурному памятнику ущерб.
Ранее Макрон осудил насилие демонстрантов в ходе протестной акции против повышения цен на бензин. По его словам, совершившие это хотят не изменений, а хаоса.
Согласно имеющейся информации, во Франции планируют ввести режим ЧП из-за протестов.