В Париже полиция применила газ против протестующих

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Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ против участников протестов против повышения цен на бензин, передает ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

Сообщается, что митингующие совершили попытку прорвать кордон полиции, который был установлен на съезде с многолучевого кругового перекрестка на площади Звезды - Шарля де Голля. В течении некоторого времени протестующие бросали в сторону оцепления различные предметы, в том числе — газовые гранаты.

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Отмечается, что в результате действий полиции были задержаны двое.

Ранее сообщалось, что во Франции посчитали ущерб от «желтых жилетов».