Трамп объявил ЧП на Аляске

Президент США Дональд Трамп объявил о введении на Аляске режима чрезвычайного происшествия из-за землетрясения магнитудой 7, передает The Hill.

В соответствии с президентским указом, министерство внутренней безопасности вместе с федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях должны будут координировать свои действия для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от землетрясения гражданам.

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Отмечается, что на данный момент сообщения о пострадавших в результате землетрясения не поступали.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился оказать федеральную помощь Аляске.