Стало известно о повреждениях в результате землетрясения на Аляске

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Местная полиция проинформировала о повреждениях, вызванных мощным землетрясением на Аляске в США, передает РИА «Новости».

Как отмечается, повреждена инфраструктура крупнейшего города Анкориджа, который является самым крупным в штате.

«Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты», — заявили в полиции.

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Подчеркивается, что людям не рекомендуют выходить на улицу, если им не надо вести машину.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на Аляске объявлен режим ЧП из-за землетрясения.