Стало известно о повреждениях в результате землетрясения на Аляске
Местная полиция проинформировала о повреждениях, вызванных мощным землетрясением на Аляске в США, передает РИА «Новости».
Как отмечается, повреждена инфраструктура крупнейшего города Анкориджа, который является самым крупным в штате.
«Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты», — заявили в полиции.
Реклама
Подчеркивается, что людям не рекомендуют выходить на улицу, если им не надо вести машину.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что на Аляске объявлен режим ЧП из-за землетрясения.