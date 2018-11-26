Во Львове у российского консульства подожгли шины в знак протеста

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Во Львове у посольства России активисты принесли и подожгли шины, передает УНН со ссылкой на заявление активистов.

Участники акции таким образом выражают протест из-за действий России в Азовском море. Ранее Россия задержала три украинских военных корабля и их экипаж из-за нарушения границы.

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Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу.

Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

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