Определены города России с самым высоким качеством жизни

Проректор Финансового университета при российском правительстве Алексей Зубец рассказал о результатах исследования качества жизни населения в городах страны. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, результаты основаны на данных Росстата и социологических исследований, проводившихся в 78 российских городах в течение этого года. При этом обращали внимание на качество медобслуживания, развитие образования и культуры, работу ЖКХ, состояние дорог и объем строительства жилья.

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«Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения», — заявил Зубец.

Он добавил, что по итоговому индексу на первом месте находится Тюмень, так как она в рейтингах разных показателей вошла в топ-10. За ней следует Грозный.

«Грозный занимает первое место в России по таким показателям как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства и объем строительства, по удобству города для жизни. Он также в числе лидеров по оценке работы городских властей», — пояснил Зубец.

Отмечается, что столица замыкает тройку лидеров.

Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов России.