Мужчина с отверткой убил человека в университете в Китае

Мужчина с отверткой напал на людей в кампусе Шаньдунского научно-технического университета в китайском городе Циндао, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местной полиции.

В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

В полиции уточнили, что 49-летний мужчина по фамилии Чжан напал на двоих охранников, одного уборщика, одного преподавателя и двух его родственников.

Прибывшая полиция смогла задержать нападавшего, его мотивы пока неизвестны.