В Одессе группы поддержки участников заседания устроили массовую драку у суда

Во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы произошла драка между группами поддержки сторон конфликта, по итогам которой были задержаны 49 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным ведомства, 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация.

Реклама

Подчеркивается, что большинство участников массовой драки — жители других регионов Украины. Причина их приезда в Одессу в настоящее время выясняется.

Ранее сообщалось, что в Москве психологи ввязались в массовую драку со стрельбой.