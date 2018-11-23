Посетители кафе выстрелили в повара за отказ принять оплату по карте

Трое посетителей кафе в Волгограде выстрелили в повара из-за конфликта по поводу оплаты счета, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД по Волгоградской области.

Стороны конфликта по-разному объяснили инцидент. Так, по словам стрелков, у них отказались принять оплату по банковской карте из-за отсутствия в кафе терминала. Сотрудники заведения в свою очередь утверждают, что посетители вообще не хотели платить.

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«Клиенты сначала ударили официанта, потом вышел повар, они достали травматический пистолет и выстрелили два раза, у повара ранение кистей, ему оказана медицинская помощь, заявили в кафе», — сообщили ГУВД по региону.

По данным полиции, после стрельбы мужчины скрылись на машине, вскоре их задержали на посту ДПС. Как отмечается, в автомобиле был обнаружен травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в московском кафе ссора окончилась стрельбой.