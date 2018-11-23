Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи

Два сотрудника правоохранительных органов погибли при нападении неизвестных на консульство Китая в городе Карачи в Пакистане, передает Geo TV.

Как отмечается, еще один полицейский получил ранения.

«Три или четыре человека пытались ворваться в китайское консульство и устроили стрельбу, когда их стали останавливать охранники», — сообщил источник телеканала.

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Сообщается, что один из нападавших убит.

На месте инцидента работает полиция.

Ранее сообщалось, что полицейский погиб в перестрелке в Южной Каролине