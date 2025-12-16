На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Киева сообщил о прогремевших в городе взрывах

Кличко: в Киеве звучат взрывы
Gleb Garanich/Reuters

В столице Украины раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в расположенном в северной части города Оболонском районе работают системы противовоздушной обороны.

Кличко призвал горожан находиться в укрытиях.

12 декабря сообщалось, что частичное отключение света и водоснабжения произошло в Одессе после взрывов.

9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы.

До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что Украина исчерпала возможности для восстановления энергетических объектов после ракетных ударов. Имеющегося в стране оборудования хватит лишь на ликвидацию последствий двух–трех обстрелов, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту.

СВО: последние новости
