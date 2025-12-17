Вэнс рассказал о купившем ему ботинки Трампе

Вэнс сообщил, что Трамп заказал ему и Рубио по четыре пары обуви

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь. Запись выступления опубликована на YouTube-канале CRUX.

Вице-президент отметил, что это произошло неделю назад в Овальном кабинете. Трамп обратил внимание на обувь Вэнса и Рубио, которую в итоге оценил негативно. По мнению президента США, «есть кое-что гораздо более важное — обувь».

По словам Вэнса, после этого Трамп заказал по четыре пары для него и Рубио.

До этого Вэнс заявил, что Трамп может не спать по 20 часов.

«Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает», — отметил Вэнс.

В октябре Вэнс и журналистка New York Post Миранда Девин посмеялись над сменой гардероба украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме в феврале.

Ранее Трамп не захотел спать на королевских простынях в Виндзорском замке.