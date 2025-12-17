На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии прошли антиправительственные протесты

В Братиславе около пяти тысяч человек вышли на протесты против Фицо
Radovan Stoklasa/Reuters

Порядка пяти тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции протеста перед зданием правительства в Братиславе. Об этом сообщает Denník N.

Участники митинга на Площади свободы в Братиславе выступили против премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Организатором акции стала крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko. Ее лидер Михал Шимечка анонсировал митинг после того, как представители коалиционных партий в парламенте преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини и одобрили критикуемую оппозицией реформу защиты разоблачителей.

Законопроект предполагает создание в стране Управления по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности.

По мнению представителей оппозиции, инициатива правительства направлена на то, чтобы сменить руководство действующего Управления по охране разоблачителей.

В сентябре в Братиславе прошел митинг «Прогрессивной Словакии» против увеличения налогов правительством Роберта Фицо.

Ранее в столице Словакии прошла акция против концерта Анны Нетребко.

