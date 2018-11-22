Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие часы и в ночь на пятницу, 23 ноября, в Москве ожидается ухудшение погоды, говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС.

По данным ведомства, в столице ожидаются снег с дождем, гололед и гололедица, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.

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Спасатели порекомендовали жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Водителям посоветовали парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее москвичей уже предупреждали о ветреной погоде на этой неделе.