Люди пострадали при обрушении моста под Воронежем
В Главном управлении МЧС России по Воронежской области сообщили о том, что в результате обрушения моста через реку Савала в Воронежской области пострадали шесть человек, передает РИА «Новости».
«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — сообщил представитель МЧС.
Реклама
Он уточнил, что обрушение моста в Терновском районе произошло при проезде по нему двух грузовых машин.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после обрушения моста в Югре.