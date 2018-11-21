Люди пострадали при обрушении моста под Воронежем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/570/11705570/RIAN_3004085.HR-pic905-895x505-31136.jpg">

В Главном управлении МЧС России по Воронежской области сообщили о том, что в результате обрушения моста через реку Савала в Воронежской области пострадали шесть человек, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — сообщил представитель МЧС.

Реклама

Он уточнил, что обрушение моста в Терновском районе произошло при проезде по нему двух грузовых машин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после обрушения моста в Югре.