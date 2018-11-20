Стала известна личность погибшего на ВПП в «Шереметьево»

Представители аэропорта «Шереметьево» подтвердили обнаружение тела мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта «Шереметьево», передает РИА «Новости».

«Сегодня, 20 ноября 2018 года, в аэропорту «Шереметьево» при движении воздушного судна (рейс Москва — Афины) по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета в 20.10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом», — сообщили в аэропорту.

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Сообщается, что личность мужчины была установлена, информация передана в правоохранительные органы. На месте были найдены одежда и личные вещи мужчины.

Ранее сообщалось, что на ВПП аэропорта «Шереметьево» нашли тело мужчины после взлета самолета.