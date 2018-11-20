В Москве задержали члена банды Басаева за теракт в Буденновске

ФСБ задержала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, который подозревается в участии в теракте в городе Буденновск 23 года назад, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович участвовал в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск в июне 1995 года.

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Отмечается, что на момент нападения Черхигову было 17 лет.

Черхигов был задержан и заключен под стражу.

Ранее члена банды Басаева приговорили к 14 годам за теракт в Буденновске.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.