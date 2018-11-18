Росгвардия задержала мужчину после стрельбы у ночного клуба в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу около ночного клуба в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Уточняется, что мужчина пытался пройти в ночной клуб с оружием, а также стрелял в сторону заведения.

Сотрудники Росгвардии узнали о конфликте между охраной заведения и неизвестным мужчиной. Получив отказ в посещении, мужчина повел себя агрессивно и стал угрожать пистолетом персоналу заведения и посетителям, после чего выстрелил.

Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции.