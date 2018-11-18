В нижегородском ТЦ паникующие из-за тревоги пытались взломать парковку

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Посетители торгового центра в Нижнем Новгороде попытались взломать двери подземной парковки после того, как услышали пожарную сигнализацию, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, передает РИА «Новости».

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступило сотрудникам экстренных служб в 23.57 17 ноября. Позднее в сети было опубликовано видео, на котором видно, как мужчины ломают раздвижные двери парковки ТЦ под звуки пожарной тревоги.

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«На данном видео видно, что несколько человек ломают раздвижную дверь. По правилам противопожарной безопасности раздвижная дверь никогда не может быть путем эвакуации. Раздвижная дверь всегда дублируется находящейся рядом обыкновенной распашной дверью, которая в обычное время может быть закрыта, но при срабатывании автоматической пожарной сигнализации автоматически открывается», — прокомментировали ситуацию в МЧС.

По словам представителя ведомства, подобное поведение могло быть вызвано паникой, которая помешала людям мыслить логично. Ожидается, что сотрудник службы госпожнадзора посетит торговый центр с внеплановой проверкой, в ходе которой «прояснит этот вопрос до конца».