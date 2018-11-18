В США в православном храме простились со служебной собакой

В американском штате Мичиган департамент полиции Сент-Клер-Шорса провел в церкви поминальную церемонию в честь полицейского пса по кличке Экс, передает WXYZ Detroit.

Как отмечается, Экс погиб от рук преступника, находясь на службе.

По данным портала, полицейским поступило сообщение о неадекватном мужчине на детском празднике. Когда полицейские прибыли по вызову, оказалось, что преступник вооружен пистолетом. Требования полицейских сдаться он проигнорировал.

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Когда преступник попытался сбежать, собака атаковала злоумышленника, но тот смертельно ранил животное. Тогда полицейские открыли огонь на поражение и застрелили преступника.

Поминальная церемония состоялась в храме Успения Греческой православной церкви. Перед алтарем поставили портрет Экса на фоне флага США. Церемонию начал священник, затем выступили офицеры и чиновники, а полицейские отдали погибшему псу последние почести.

Сообщается, что в настоящее время открыт сбор средств на установку памятника Эксу.

Ранее в ФСБ рассказали о незаменимости служебных собак.