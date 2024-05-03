СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

Следователи проводят проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее дочери, которую, по предварительным данным, выселил из дома мигрант из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе СУ СК России по региону.

«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — сказано в сообщении.

До этого 14-летняя девушка-подросток записала обращение к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем она рассказала, что в декабре 2023 года уроженец Узбекистана неустановленным образом от имени ее отца, который пропал без вести на СВО, оформил на себя половину их дома в селе Самарское. Затем он продал имущество неизвестным.

По словам школьницы, теперь их с матерью не пускают на участок, угрожая делом о проникновении на чужую территорию. Девушка-подросток также сообщила, что злоумышленник снимает деньги с карты ее отца и пользуется ими по собственному усмотрению.

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