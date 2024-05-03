Рогов сообщил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ

Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на Времевском направлении, уничтожен ВС России. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой», — рассказал он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bild, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина.

Он сказал, что украинские войска также намерены поразить ряд российских инфраструктурных объектов, которые «представляют собой военную цель».

При этом на прошлой неделе Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества боеприпасов, чтобы организовать новое контрнаступление.

Ранее депутат отреагировал на угрозы Украины атаковать Крымский мост.