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Захарова оценила позицию Кэмерона по отправке войск Запада на Украину

Захарова предупредила, что от войск НАТО на Украине ничего не останется

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об отсутствии необходимости отправлять войска Запада на территорию Украины, поскольку это станет «опасной эскалацией». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она предположила, что Кэмерон, обосновывая свою позицию, забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев».

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину.

Кэмерон подчеркнул, что не видит необходимости отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Таким образом, Кэмерон не согласился с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада на Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ.

Ранее Захарова указала на признание Западом войны против России руками украинцев.

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