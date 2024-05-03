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Российские срочники вышли на лодке в море в Крыму и пропали

Глава Северной Осетии: трое срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, к нему обратились матери солдат. МЧС сообщило, что срочники приняли решение выйти в море, несмотря на сильный ветер. Меняйло отметил, что поиски в прибрежной зоне не дали результата. Было принято решение связаться с военной прокуратурой.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.

При этом капитан I ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что солдат срочной службы могут направить в части, которые находятся вблизи старой границы России. Эксперт обратил внимание на случаи, когда в 2023 году подразделения срочников вступали в бой в Белгородской области.

До этого в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт. Там напомнили, что у таких солдат есть право заключать контракт с Минобороны, но процедура проходит добровольно.

Ранее на Украине сотрудники военкомата похитили призывника.

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