В Германии предрекли ВСУ сложные месяцы из-за дефицита обученных солдат

Значительный дефицит обученных солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажет серьезное влияние на ход конфликта в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ZDF.

«Даже набор кадров и мобилизация вместе не смогут сразу решить кадровую проблему Украины. Нехватка обученных солдат, безусловно, будет определять ближайшие несколько месяцев», — отмечается в статье.

По данным автора, после мобилизации новобранцы должны пройти сначала базовую подготовку, потом специальную, и только после этого их можно отправлять на фронт. Ситуация для Украины усугубляется существенным сокращением числа добровольцев по сравнению с началом конфликта, указывается в статье.

3 мая эксперт по Украине Института международных отношений «Клингендаль» Юлия Солдатюк-Вестервельд заявила, что украинская армия терпит неудачи из-за сильного дефицита личного состава. Она отметила, что Вооруженные силы РФ ликвидировали большую часть хорошо подготовленных бойцов ВСУ. Солдаты, которых Минобороны Украины готовит сейчас, чаще всего получают недостаточную подготовку, добавила она.

Ранее Шойгу заявил о росте ежесуточных потерь ВСУ в апреле.