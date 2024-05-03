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Туристов из России выгнали из бутика Gucci в Стамбуле за попытку потрогать люксовую сумку

Россиянку, собиравшуюся взять сумку Gucci, выгнали из бутика бренда в Стамбуле

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Жительница Казани не смогла дотронуться до сумки Gucci в стамбульском бутике из-за агрессивного охранника. Об этом она рассказала изданию 116.RU.

Туристка приехала в отпуск в Стамбул вместе со своим молодым человеком и общими друзьями, в один из дней отдыха они отправились в многофункциональный комплекс «Зорлу-центр». Там находятся гостиница, кинотеатр, офисные помещения и торговый центр, который интересовал россиян больше всего. На нулевом этаже они обнаружили бутики люксовых брендов, женщина решила изучить сумки в магазине Gucci.

В тот момент в бутике находились другие люди, однако, как утверждает россиянка, охранник встретил ее и ее подругу неприветливым взглядом, а когда они собрались потрогать люксовую сумку, он решил выгнать их из магазина. Поэтому рассмотреть коллекцию Gucci туристки смогли только в аэропорту.

«Охранник с криками «ноу, ноу», размахивая руками, небрежно выгнал нас из магазина. Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего <...> В новом аэропорту IST, кстати, тоже были бутики. Туда пустили, но там было все под стеклом и, разумеется, без ценников», — поделилась впечатлениями от визита в бутик женщина.

Ранее россиянке не продали духи в тайском duty free из-за ее гражданства.

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