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Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем

ФРГ направит Украине шесть РЛС TRML-4D для усиления противовоздушной обороны

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на производстве сенсорных систем, направит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D в целях усиления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В заявлении уточняется, что радары доставят в Киев в течение 2024 года в рамках большого пакета заказов на сумму свыше €100 млн.

«Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году», — сказал генеральный директор Оливер Дерре.

В конце апреля правительство Германии сообщало о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

До этого руководитель немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что на Украину будет передана еще одна система ПВО Iris-T.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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