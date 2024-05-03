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Ветеран ЦСКА заявил, что «Балтика» умеет удивлять соперников

Экс-вратарь Новиков: «Балтика» умеет удивлять, в этом убедились «Ахмат» и ЦСКА

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался о победе калининградской «Балтики» над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что «Балтика» способна удивлять соперников, напомнив о разгромной победе над «Ахматом» 7:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также о выигранном матче у ЦСКА.

«Балтика» умеет удивлять, в этом успел убедиться «Ахмат» — в Грозном была игра с удивительным результатом. Потом была победа над ЦСКА. Я не видел весь матч, в какой-то момент знал, что счет был 1:0, а потом узнал окончательный результат — 3:1. Подумал: что же они там наиграли?» — сказал Новиков.

Накануне «Балтика» в гостях обыграла «Ростов» со счетом 1:0. В финале Пути регионов калининградцы встретятся со «Спартаком», ранее выбившим из борьбы «Динамо». В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает 13-е место, набрав 26 очков. При этом подопечные Сергея Игнашевича выиграли в четырех из последних шести матчей, проиграв лишь лидерам чемпионата — «Зениту» и «Краснодару».

Ранее Новиков заявил, что Акинфеев имеет полное право завершать карьеру.

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