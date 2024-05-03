Крым принадлежит России, так как его население на референдуме проголосовало за присоединение. Об этом заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус, слова которого передает ELTA.

Он также сказал, что страны Запада проводили свои опросы, которые показали, что большинство крымчан выступают за вхождение полуострова в состав России. Также политик заявил, что если Литва признала Косово, то она обязана признать Крым, потому что «другого выхода нет».

13 апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что незаконность передачи Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в 1954 году обоснована, осталось принять только судебное и политическое решения.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля того же года документ стал законом СССР, полуостров был передан Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Сергей Лавров заявил, что все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма.