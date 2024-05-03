Минюст России обновил список нежелательных организаций

Министерство юстиции Российской Федерации внесло турецкий «Комитет Ингушской Независимости» в реестр нежелательных организаций. Об этом свидетельствует перечень на сайте Минюста.

»Ğalğay Kortamuqalen Komitet («Комитет Ингушской Независимости», «КИН», «Комитет независимости Ингушетии») (Турецкая Республика)», — сказано в тексте.

27 апреля Минюст добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление». В 2022 году «Феминистское антивоенное сопротивление» внесли в реестр иностранных агентов.

До этого ведомство включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.