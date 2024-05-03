Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст России обновил список нежелательных организаций

«Комитет Ингушской Независимости» внесли в реестр нежелательных организаций

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации внесло турецкий «Комитет Ингушской Независимости» в реестр нежелательных организаций. Об этом свидетельствует перечень на сайте Минюста.

»Ğalğay Kortamuqalen Komitet («Комитет Ингушской Независимости», «КИН», «Комитет независимости Ингушетии») (Турецкая Республика)», — сказано в тексте.

27 апреля Минюст добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление». В 2022 году «Феминистское антивоенное сопротивление» внесли в реестр иностранных агентов.

До этого ведомство включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами