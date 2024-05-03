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На Западе назвали причину доминирования России на поле боя

IP: Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская Федерация побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщает немецкое издание Internationale Politik.

»Путин думает о долгосрочной перспективе. Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева», — сказано в статье.

Днем 3 мая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине.

В этот же день генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал, что Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире.

До этого в США заявили, что ВСУ теряют территории, надеясь на помощь Запада.

Ранее замглавы ГУР назвал сроки начала мирных переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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