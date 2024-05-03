Российская Федерация побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщает немецкое издание Internationale Politik.

»Путин думает о долгосрочной перспективе. Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева», — сказано в статье.

Днем 3 мая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине.

В этот же день генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал, что Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире.

До этого в США заявили, что ВСУ теряют территории, надеясь на помощь Запада.

Ранее замглавы ГУР назвал сроки начала мирных переговоров с Россией.