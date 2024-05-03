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Названа цена флагманского JAC JS6 в России

JAC JS6 в России будет стоить 2,8 млн рублей в максимальной комплектации

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JAC

Компания JAC обнародовала цену кроссовера JS6 для российского рынка в максимальной комплектации. Автомобиль в версии Flagship стоит в нашей стране 2,85 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За такую цену предлагаются автомобили 2024 года выпуска. Как и другие версии JAC JS6, автомобили в версии Flagship оснащаются турбомотором 1.5 мощностью 174 л.с. и роботизированной шестиступенчатой трансмиссией. В оснащение входит адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении.

Также у JS6 в исполнении Flagship есть функция автоматического переключения света фар. Как и в версии Luxury, у автомобиля в исполнении Flagship есть кожаная обивка кресел, камеры кругового обзора и два 12-дюймовых экрана в роли приборного щитка и дисплея медиасистемы.

Ранее стало известно, что кроссовер Chery Fulwin T9 подешевел в Китае после получения на него 25 тыс. предзаказов.

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