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Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии рассказал, сколько тратит в месяц в Москве

Экс-игрок «Локомотива» Идову тратит 90-110 тысяч ежемесячно в Москве

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РИА Новости

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову раскрыл свои ежемесячные траты в Москве. Его слова передает «Матч ТВ».

«В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала», — сказал Идову.

Идову родился в Санкт-Петербурге. Первое время он выступал за «Зенит» в Любительской лиге. Затем на протяжении шести лет он защищал цвета пермского «Амкара», год провел в петербургском «Динамо». С 2018 по 2021 год Идову выступал за «Локомотив». В его составе он стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Последним клубом защитника стали подмосковные «Химки». Идову покинул команду в 2023 году и перешел в Медиалигу.

В активе Идову 10 матчей в составе сборной Нигерии. Он является участником чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее иностранный тренер заявил, что направляется в Россию, чтобы возглавить клуб РПЛ.

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