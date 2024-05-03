В Челябинской области бывший боец СВО до смерти забил ветерана чеченской войны

В городе Чебаркуль Челябинской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) местный житель Иван Кумов до смерти забил земляка, ветерана боевых действий в Чечне Алексея Худякова. Об этом сообщает новостной портал URA.RU.

По рассказу супруги погибшего Ольги, инцидент случился в конце апреля. Алексей поехал в аптеку, но в итоге оказался в больнице. Как сообщили свидетели произошедшего, мужчина лежал у автомобиля, а находившийся рядом Кумов кричал, что так ему и надо. Узнав о случившемся, женщина приехала в больницу, где у ее мужа диагностировали множественные гематомы, которые впоследствии начали прогрессировать, и мужчина скончался.

Согласно информации вдовы, после этого инцидента Кумов продолжает оставаться на свободе.

«Когда мужа доставили в больницу полиция зафиксировала инцидент с избиением», — указывается в статье.

Однако Кумова так никто и не задержал, обратили внимание журналисты. При этом местные жители регулярно видят его в городе, заключается в материале.

Незадолго до этого в Челябинске мужчина в камуфляже с символикой ЧВК «Вагнер» при помощи палки разбил припаркованный автомобиль, а затем напал на прохожего.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него три млн рублей.