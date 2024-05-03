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В Эстонии выступили за блокаду Балтийского моря

Командующий ВС Эстонии Херем призвал готовиться к возможной блокаде Балтики

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Depositphotos

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его стране вместе с Польшей, Швецией и Финляндией необходимо готовиться к возможной блокаде Балтийского моря. Его цитирует «Интерфакс».

По словам военного, Эстония значительно улучшила свои морские возможности. В настоящее время на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) страны есть как морские мины, так и противокорабельные ракеты, сказал он.

«Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — продолжил Херем.

Он отметил, что после этого для потенциального агрессора «становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны» на Балтике, что, в свою очередь, позволит Эстонии и данным странам «оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников».

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки ограничить проход судов РФ через Балтийские проливы в Калининград получат ответ со стороны Москвы. Так в ходе брифинга она прокомментировала заявление финского депутата Мики Аалтолы, предложившего закрыть доступ России в Калининград.

Ранее Эстония вновь обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе.

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