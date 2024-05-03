В Курске мужчина сломал нос пожилой женщине-продавцу

Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения мужчины на пенсионерку в Курске, сообщили в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета заинтересовался информацией о нападении мужчины на пожилую женщину. В социальных сетях и СМИ сообщается, что инцидент произошел в марте в одном из магазинов в Курске, а от агрессии местного жителя пострадала пожилая женщина, которая работает там продавцом.

Мужчина жестоко избил ее и причинил ей телесные повреждения, в частности, перелом носа. В полиции Курской области заявили, что личность злоумышленника, который поднял руку на женщину, уже установлена. За ходом процессуальной проверки следят в центральном аппарате ведомства.

Ранее неизвестные избили кондуктора петербургского трамвая после просьбы оплатить проезд.