Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жулин назвал семизначную сумму для комфортной жизни в Москве

Жулин заявил, что ему нужен миллион рублей для комфортной жизни в Москве

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Москве.

«Сложный вопрос... Не знаю. Комфортно? Ну миллион», — сказал Жулин.

Жулин в паре с Майей Усовой стал серебряным призером Олимпийских игр в 1994 году, бронзовым призером Олимпийских игр в 1992 году, а также чемпионом мира (1993) и чемпионом Европы (1993). После завершения карьеры спортсмена он стал тренером танцевальных пар. Жулин привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала обладателем серебряных наград Игр в 2022 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Жулин рассказал, сколько зарабатывают российские фигуристы после отстранения.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами