Жулин назвал семизначную сумму для комфортной жизни в Москве

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Москве.

«Сложный вопрос... Не знаю. Комфортно? Ну миллион», — сказал Жулин.

Жулин в паре с Майей Усовой стал серебряным призером Олимпийских игр в 1994 году, бронзовым призером Олимпийских игр в 1992 году, а также чемпионом мира (1993) и чемпионом Европы (1993). После завершения карьеры спортсмена он стал тренером танцевальных пар. Жулин привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала обладателем серебряных наград Игр в 2022 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Жулин рассказал, сколько зарабатывают российские фигуристы после отстранения.