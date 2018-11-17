На Украину не пустили россиянина из-за георгиевской ленты

Погранслужба Украины не пустила в страну россиянина из-за георгиевской ленты на чемодане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что россиянин пытался прилететь на Украину из Белоруссии. Он прибыл с частным визитом, имел при себе обратный билет и достаточно денег.

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«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд на Украину сроком на три года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кремль готов принять меры для защиты россиян в Азовском море.